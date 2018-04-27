Донбасс сегодня: «наступление» ВСУ под Докучаевском, потери СБУ и спасение мирных жителей

Донбасс, 27 апреля. ДНР под огнем танков, артиллерии и минометов. Украинские СМИ «доказали» самообстрел защитников Донецка в Докучаевске. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За последние сутки украинские войска выпустили более тысячи снарядов по территории Донецкой народной республики. Солдаты ВСУ активно использовали ствольную дальнобойную артиллерию, минометы, штатное вооружение танков и боевых машин пехоты.

Так, во время минометного обстрела Докучаевска, не совместимые с жизнью ранения получили два пожилых человека. При этом, украинские СМИ, уже по традиции, заявляют о том, что «доблестные» украинские военные наносят удары только по позициям «оккупантов» и ни сантиметра в сторону. Тем не менее, в Горловском районе серьезные поврежедения получили 9 домов из которых 4 полностью разрушены в результате прямого попадания вражеских мин.

В Луганской народной республике минувшие сутки выдались спокойнее. Там зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня на северо-западном участке обороны.

Бойцы ВСУ предупредили ВС ДНР об атаке

Накануне с 6.30 утра украинские силовики осуществляли минометный обстрел района пункта пропуска между ДНР и украинской частью Донецкой области «Майорск». При этом одна из мин попала в площадку сбора граждан.

Тем не менее, во время удара никто не пострадал, так как солдаты армии ДНР не пропустили людей в сторону украинской территории. Дело в том, что о готовящейся атаке командование ДНР предупредили «неравнодушные люди в рядах ВСУ».

Спасибо «побратимам»

Плохо обстоят дела в вооруженных силах Украины с картами минных полей и заграждений, устанавливаемых с 2014 года практически в хаотичном порядке. В связи с этим страдают как мирные жители, так и сами украинские военнослужащие.

Разведка народной милиции ЛНР сообщила об инциденте, произошедшем 20 апреля в районе поселка Крымское Луганской области. Боец 24 штурмового батальона «Айдар» по незнанию местности и карт минно-взрывных заграждений, подорвался на мине, установленной его же «побратимами».

«Взрослые бодаются» — склады опустошаются

Недавно стало известно, что президент Украины Петр Порошенко снял с должности начальника управления Службы безопасности Украины по Луганской области Олега Козловского. По данным оперативного командования ЛНР, причина увольнения — конфликт между киевскими силовиками. С одной стороны выступила СБУ, с другой — министерство обороны.

Козловский, по данным разведки республик, покрывал кураторов АТО в вопросах поставок оружия из зоны силовой операции в Киев. В виду скорой смены режима силовой операции с АТО на операцию объединенных сил, происходит переход фактического управления военной кампанией от СБУ к военному руководству, которое и пытается всячески «сливать» конкурентов по прибыльному бизнесу.

Фейки украинских СМИ

Следующее «журналистское расследование» украинских средств массовой информации достойно получения Пулитцеровской премии. Формула такого успеха максимально проста — два безликих комментария из социальной сети и два предложения собственных рассуждений.

Речь, в частности, идет о ситуации в районе Докучаевска, где под ударом украинской мины погибла пожилая семейная пара. Два комментария из соцсети повествуют украинской аудитории о том, что «сепары жалуются, что в районе Докучаевска наши (ВСУ — прим. ФАН) в некоторых местах продвинулись на 800 м» и о том, что украинская армия создала «невыносимые проблемы» армии республики.

В качестве вывода (те самые два предложения) журналисты пишут о том, что «террористы ДНР» якобы ведут обстрелы собственных населенных пунктов, чтобы остановить наступление ВСУ. Однако нет ни доказательств, ни даже аргументов, подтверждающих данное утверждение.