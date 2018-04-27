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Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Джоли
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    Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Джоли

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    Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Джоли

    Москва, 27 апреля. Известный российский актер Константин Хабенский рассказал блогеру Юрию Дудю о знакомстве с голливудской актрисой Анджелиной Джоли на съемках картины «Особо опасен».

    Интервью с актером можно посмотреть на YouTube-канале «вДудь»

    В ходе обсуждения фильма Дудь поинтересовался, какого было Хабенскому целоваться с Джоли в одной из сцен. Актер вздохнул и сказал, что с подобным вопросом к нему обращались даже американские пограничники.

    «Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров...», — ответил Хабенский.

    Актер также признался, что настоял на участии Джоли в сцене с искусственным дыханием, поскольку она была единственной женщиной на площадке.

    Константин Хабенский получил широкую популярность после участия в фильмах «Ночной дозор», «Географ глобус пропил», сериалах «Убойная сила» и «Метод».

    В фильме «Особо опасен» голливудского режиссера Тимура Бекбмамбетова он сыграл эпизодическую роль бывшего подрывника.

    Автор: Алексей Громов
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