Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Джоли

Москва, 27 апреля. Известный российский актер Константин Хабенский рассказал блогеру Юрию Дудю о знакомстве с голливудской актрисой Анджелиной Джоли на съемках картины «Особо опасен».

Интервью с актером можно посмотреть на YouTube-канале «вДудь»

В ходе обсуждения фильма Дудь поинтересовался, какого было Хабенскому целоваться с Джоли в одной из сцен. Актер вздохнул и сказал, что с подобным вопросом к нему обращались даже американские пограничники.

«Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров...», — ответил Хабенский.

Актер также признался, что настоял на участии Джоли в сцене с искусственным дыханием, поскольку она была единственной женщиной на площадке.

Константин Хабенский получил широкую популярность после участия в фильмах «Ночной дозор», «Географ глобус пропил», сериалах «Убойная сила» и «Метод».

В фильме «Особо опасен» голливудского режиссера Тимура Бекбмамбетова он сыграл эпизодическую роль бывшего подрывника.