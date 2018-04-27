Многие не примут: протоиерей Чаплин разъяснил свое отношение к единому идентификатору

Каждый россиянин уже в 2019 году получит единый идентификационный номер, по которому можно будет установить номера паспорта гражданина, его страхового и пенсионного удостоверений, а также получить другие персональные данные. Единый идентификатор позволит найти данные о гражданине в любой базе. Соответствующее решение принято на встрече представителей Центробанка, Минкомсвязи и Минфина, сообщают СМИ. Священник Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин считает, что часть верующих негативно отнесется к этому нововведению, и их позицию стоит учесть при принятии окончательного решения.

«Очень многие люди этот идентификатор не примут, особенно если он будет оформлен как номер личности — не номер счета, а именно номер личности, то есть у человека появится как бы новое «имя», а точнее, псевдо-имя, — отметил отец Всеволод в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мне кажется, появление такого идентификатора, скорее, ослабит информационную безопасность нашего государства. Для обеспечения такой безопасности лучше не централизовать данные, а как раз наоборот — раскладывать их в разные корзины. Если появится единый идентификатор, это практически неизбежно приведет к объединению всех баз данных, и многие негосударственные игроки, в частности, международные банки (а российские банки по сути тоже являются международными) — получат доступ к большому объему персональных данных человека».

Отметим, эксперты считает беспочвенными опасения, что введение единого идентификатора якобы может как-то ослабить информационную безопасность страны, подробнее об этом в ближайшее время читайте на сайте Федерального агентства новостей.

По мнению Всеволода Чаплина, в таких вопросах РПЦ должна прежде всего защищать права своих прихожан.

«Думаю, для церкви важно прежде всего прислушиваться к простым людям и перед лицом власть имущих защищать права и мнения любых людей, простых прежде всего, тех кто беззащитен, тех, кто высказывает резонные опасения», — отметил священник.

По мнению Чаплина, не стоит относиться к опасениям людей как исключительно к проявлению необразованности или мракобесия.

«Эти опасения не связаны с суевериями, с какими-то магическими мотивами, — подчеркнул он. — Да, есть иррационально мыслящие люди, которые ищут в новом паспорте «змею, кусающую свой хвост». Но аргументы большинства консервативных людей, которым не нравятся все эти новшества, вполне разумны, к ним стоит прислушаться и церковным властям, и светским. И, как я уже сказал, нужно понять, как быть с теми, кто в любом случае откажется от этих идентификаторов, а я предвижу, что это будут десятки тысяч людей, а может и сотни тысяч. Для них нужно создать альтернативу, лучше всего в виде бумажных документов. Государство от этого не обеднеет, а совести людей будет спокойнее».

С опасениями священника не согласны многие эксперты, которые утверждают, что повсеместное внедрение этой системы существенно упростит взаимодействие граждан с государственными организациями, а также с банками.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщила, что на днях прошла встреча представителей Центробанка, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было принято решение «представить предложения по внедрению сквозного идентификатора». Соответствующие предложения нужно представить уже к четвертому кварталу 2018 года.