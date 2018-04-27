США активизировали разведывательную деятельность в Сирии

Вашингтон, 27 апреля. Вооруженные силы США усилили разведывательную деятельность в отношении иранских военных объектов в Сирии. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным телеканала, американские спутники, самолеты наблюдения и беспилотные летательные аппараты ведут разведывательную деятельность по наблюдению за перемещением иранских военных в Сирии из-за «опасений нанесения по израильским военным».

По данным источников в пентагоне, в ведомстве обеспокоены тем, что иранские силы в Сирии могут помешать военным операциям Израиля на территории САР.

Напомним, 9 апреля ВВС Израиля нанесли удар по базе Т-4 в провинции Хомс, где находились иранские военные. Несколько ракет, выпущенных израильской авиацией были сбиты сирийскими силами противоракетной обороны, однако часть из них все же достигла цели. Жертвами удара стали 14 человек. Позднее в Тегеране заявили, что Иран не оставит без ответа удар ВВС Израиля по сирийской авиабазе в провинции Хомс.