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«У нас какая-то особая зона»: Кадыров рассказал о работе Telegram в Чечне
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    «У нас какая-то особая зона»: Кадыров рассказал о работе Telegram в Чечне

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    «У нас какая-то особая зона»: Кадыров рассказал о работе Telegram в Чечне

    Грозный, 27 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что мессенджер Telegram продолжает работать в республике. Новостью об этом он поделился в своем Telegram-канале. 

    «В Чечне, кстати, Телеграм работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — написал чеченский чиновник.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не иронизировать по поводу действий Роскомнадзора, блокирующего мессенджер. Он отметил, что решение суда необходимо выполнять. Руководство Telegram отказалось передать спецслужбам ключи шифрования, необходимые для обеспечения безопасности. 

    Автор: Ирина Селезнева
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