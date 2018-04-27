МИД РФ видит в действиях США в Сирии попытки давления на Россию

Москва, 27 апреля. Намерения увеличивать давление на Россию могут скрываться за последними действия США в Сирии. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов на круглом столе в Дипломатической академии ведомства.

«Создается впечатление, что сейчас главным для западных членов СБ ООН является постоянное давление на Россию, а не забота об урегулировании в Сирии», — заявил Богданов.

Российский дипломат отметил, что об этом говорит представленный Францией 14 апреля проект резолюции, который повторяет «все те же провокационные пассажи» и возлагает ответственность за происходящее в Сирии «исключительно на Дамаск, а вместе с ним и на Москву». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, вечером 14 апреля Франция в Совете Безопасности ООН распространила новый проект резолюции по Сирии. Соавторами данного проекта стали США и Великобритания.