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МИД РФ видит в действиях США в Сирии попытки давления на Россию
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    МИД РФ видит в действиях США в Сирии попытки давления на Россию

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    МИД РФ видит в действиях США в Сирии попытки давления на Россию

    Москва, 27 апреля. Намерения увеличивать давление на Россию могут скрываться за последними действия США в Сирии. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов на круглом столе в Дипломатической академии ведомства.

    «Создается впечатление, что сейчас главным для западных членов СБ ООН является постоянное давление на Россию, а не забота об урегулировании в Сирии», — заявил Богданов.

    Российский дипломат отметил, что об этом говорит представленный Францией 14 апреля проект резолюции, который повторяет «все те же провокационные пассажи» и возлагает ответственность за происходящее в Сирии «исключительно на Дамаск, а вместе с ним и на Москву». Об этом сообщает РИА Новости. 

    Напомним, вечером 14 апреля Франция в Совете Безопасности ООН распространила новый проект резолюции по Сирии. Соавторами данного проекта стали США и Великобритания.

    Автор: Дарья Смолина
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