Россия не приемлет силовых действий Запада в Сирии — Богданов

Москва, 27 апреля. Россия не приемлет силовых действий западных стран в Сирии, которые являются нарушением международного права. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По его словам, в настоящее время Запад пытается навязать новый мировой порядок, основанный не на законах, а на силе.

«По сути, мы имеем дело с попыткой лидеров Запада навязать новый мировой порядок, основанный не на международном праве, а на произвольном применении силы против суверенного государства. Это абсолютно неприемлемо», — отметил дипломат.

Богданов подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта в Сирии.

Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Сирии, который не был санкционирован Совбезом ООН. Представители Пентагона заявили, что все ракеты поразили объекты сирийской правительственной армии, однако, по информации Минобороны РФ, лишь 39 ракет из 110 достигли цели, остальные были перехвачены средствами ПВО САР.