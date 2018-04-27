Эксперт оценил составленный США список «друзей» и «врагов» в ООН

Москва, 27 апреля. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал сообщение о том, что в США составили список стран, не поддерживающих взгляды Вашингтона при голосовании в Генассамблее ООН.

По словам политолога, нужно обратить внимание на риторику, которая звучит из Вашингтона касательно содержания этого перечня. Он напомнил, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, что позиция государств, которые не поддерживают резолюции США, неприемлема, поскольку Америка являются крупнейшим инвестором международной организации. США таким образом составляют список «друзей» и «врагов» в ООН.

Как пишет RT, Шатров назвал это заявление ярким проявлением идеологии, которую США отстаивают на мировой арене. Политолог уточнил, что Вашингтон считает, что США – лидеры, а их мнение не должно подвергаться сомнению.

«А те, кто выступают против него, идут против «правого дела», — подчеркнул спикер.

Он добавил, что такое отношение является возмутительным, поскольку демократия, которой якобы придерживаются США, подразумевает учет мнений разных сторон.