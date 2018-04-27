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Экономика
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых
Россия
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    Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

    2017

    Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

    Москва, 27 апреля. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании совета директоров ЦБ по процентной политике, сообщает пресс-служба регулятора.

    «Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Годовая инфляция остается на низком уровне», — говорится в сообщении.

    Ранее в 2018 году Центробанк уже дважды снижал ключевую ставку. В первый раз она была снижена на 0,25 процентного пункта в феврале, затем на столько же в марте. В регуляторе предупреждали, что в текущем году Банк России может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

    Изменения ключевой ставки ЦБ на фоне волатильности рубля ожидали специалисты. Напомним, курс российской валюты значительно снизился после того, как в апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Василий Котов
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