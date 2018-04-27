В Госдуме спрогнозировали реакцию Меркель на «взбучку» от Трампа из-за «Северного потока — 2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель может грозить «взбучка» от президента США Дональда Трампа из-за российско-европейского проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Spiegel. Согласно информации издания, недавно в ФРГ прибыл с соответствующим «предупреждением» представитель Госдепартамента США Аарон Уэсс Митчелл.

Руководство США и Германии проведет встречу сегодня, 27 апреля. Ключевые темы, которые будут затронуты во время официального визита Меркель в Америку — строительство «Северного потока—2» и сирийский кризис.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что в перспективе у Европы есть шанс обрести самостоятельность.

«К сожалению, сейчас лидирующие в области экономики европейские страны лишены самостоятельности. Те государства, которые будут уклоняться от выполнения антироссийских санкций и будут стремиться налаживать торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, за счет сотрудничества смогут получить дополнительные дивиденды. А те страны, которые будут находиться под воздействием США, подобно Германии, продолжат терять финансовые ресурсы и влияние на стороны, которые будут приобретать экономическую самостоятельность», — объясняет народный избранник.

До тех пор пока США руководят действиями Франции и Германии, продолжает парламентарий, другие европейские государства, проводя более самостоятельную политику, будут получать дополнительные прибыли и иные преференции.

Собеседник агентства также напомнил, что Ангела Меркель слишком долго формировала правительство Германии, что негативно отразилось на ее рейтинге.

«Ей не нужен внутриполитический кризис. Меркель видит, что немецкий бизнес, политические деятели и общественность настроены на отказ Германии от антироссийских санкций. Поэтому я думаю, эта встреча обернется очередной корректной беседой, в которой Ангела Меркель должна будет выступить как мудрый, дальновидный руководитель», — продолжает Александр Шерин.

Возможно, предположил первый зампред комитета Госдумы по обороне, Меркель пойдет на определенные уступки Трампу, но не во всех вопросах, в которых ему бы хотелось.

«В основных и стратегических вопросах, которые противоречат интересам Германии, она не сможет пойти на уступки США. Возможно, она поддержит некоторые антироссийские заявления. А тот факт, что ее рейтинг значительно опустился, и из-за этого она очень долго не могла сформировать правительство, был для нее своего рода звоночком несамостоятельности. И чтобы избежать этого впредь, она должна вести более самостоятельную политику», — резюмировал политик.

Напомним, ранее немецкие предприниматели прямо заявили о том, что правительство Германии должно открыто критиковать антироссийские санкции, поскольку бизнес терпит убытки из-за экономических ограничительных мер. А официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт заявил о том, что Берлин выразит Вашингтону свою озабоченность антироссийскими санкциями, поскольку они мешают Германии эффективно взаимодействовать с РФ.