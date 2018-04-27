Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Лондон, 27 апреля. Новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали Луис Артур Чарльз, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Кенсингтонским дворцом.
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
«Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому», — отмечается в сообщении.
Напомним, что третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских родился 23 апреля 2018 года. Он станет пятым в очереди на королевский престол: после своего деда Чарльза, отца, старшего брата Джорджа и сестры Шарлотты.