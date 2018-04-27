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Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон
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    Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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    Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

    Лондон, 27 апреля. Новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали Луис Артур Чарльз, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Кенсингтонским дворцом.

    «Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому», — отмечается в сообщении.

    Напомним, что третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских родился 23 апреля 2018 года. Он станет пятым в очереди на королевский престол: после своего деда Чарльза, отца, старшего брата Джорджа и сестры Шарлотты.

    Автор: Дима Оленин
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