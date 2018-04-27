Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Лондон, 27 апреля. Новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали Луис Артур Чарльз, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Кенсингтонским дворцом.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018

«Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому», — отмечается в сообщении.

Напомним, что третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских родился 23 апреля 2018 года. Он станет пятым в очереди на королевский престол: после своего деда Чарльза, отца, старшего брата Джорджа и сестры Шарлотты.