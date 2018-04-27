Украина заменила бумажные деньги новыми монетами

Киев, 27 апреля. Нацбанк Украины с 27 апреля вводит в обращение новые монеты номиналом одна и две гривны, пишет «Экономическая правда».

Новые гривны будут в обороте вместе с бумажными деньгами и со временем заменят купюры соответствующего номинала. Нацбанк не планирует изымать их из оборота, а просто прекратит производство.

Известно, что в течение 2019-2020 годов планируется ввести в обращение монеты по пять и десять гривен. Отмечается, что замену бумажных денег решили произвести, чтобы впоследствии сэкономить до 1 млрд гривен на обновлении. Ранее сообщалось, что на Украине выпустят коллекционные монеты с изображением Крымского полуострова.