Заявления США об ударах по «химобъектам» в Сирии не выдерживают критики – МИД РФ

Москва, 27 апреля. Заявления США о том, что удары коалиции были нанесены по объектам в Сирии, якобы имеющим отношение к химическому оружию, не выдерживают критики, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Не выдерживают критики ссылки на то, что уничтоженные объекты якобы имели отношение к производству химического оружия», — сказал он.

Богданов напомнил, что сирийская химическая программа была свернута несколько лет назад, и это в январе 2016 года подтвердили эксперты ОЗХО.

«Показательно, что в Вашингтоне дожидаться результатов независимого расследования не захотели», — отметил Богданов.

Напомним, США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам в ночь на 14 апреля. По данным Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийская система ПВО успешно перехватила.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут вызвать новую волну беженцев.