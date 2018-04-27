Россия обеспокоена агрессивным курсом коалиции США в Сирии – МИД РФ

Москва, 27 апреля. Россия обеспокоена тенденцией к обострению ситуации в Сирии в связи с действиями США в регионе, заявил в пятницу специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Нас серьезно беспокоит тенденция к обострению ситуации в Сирии в связи с агрессивным курсом, взятым Вашингтоном и его союзниками», — сказал он.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по гражданским и военным объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшую место «химическую атаку» в Думе, в которой Запад обвиняет Дамаск. При этом Москва неоднократно представила, что доказательств «химатаки» представлено не было.

По данным Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет коалиции. Из них 71 сирийская система ПВО успешно перехватила.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией. Он отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.