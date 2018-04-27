Сирия новости 27 апреля 16.30: ВКС РФ уничтожили десятки радикалов «Ан-Нусры» в Идлибе, в Даръа ИГ атаковало ССА

Сирия, 27 апреля. ВКС РФ ликвидировали несколько десятков террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, в Даръа ИГ1 атаковало позиции ССА, САА продвигается в южных пригородах Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ в Дамаске, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под прикрытием ВКС РФ продвигаются в Дамаске, атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: выступает против ИГ в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ против террористов «Исламского государства». Ранее сообщалось, что ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по опорным пунктам радикальных исламистов. Под прикрытием военных самолетов правительственные войска САР продвигаются в районах Аль-Джура, Аль-Асали и Хаджар аль-Асвад в сторону квартала Зейн. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha).

Провинция Даръа

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что в западной части провинции Даръа не прекращаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Агентство пишет, ссылаясь на подконтрольные группировкам радикальной оппозиции СМИ, что ИГИЛовцы атаковали опорные пункты ССА недалеко от населенных пунктов Хит и Аль-Баккар.

Ранее сообщалось, что в этой же части региона зафиксированы столкновения между ИГ и «Тахрир аш-Шам». Боевики «Ан-Нусры» перебросили подкрепление в район города Адван.

Провинция Идлиб

Российская и сирийская авиация продолжает наносить удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили ряд объектов радикальных исламистов и ликвидировали несколько десятков боевиков. Под прикрытием военных самолетов в этой части региона продвигается Сирийская арабская армия (САА). Солдаты правительственных сил САР ведут артиллерийский обстрел пунктов дислокации «Ан-Нусры».

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что российская авиация наносит удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

При поддержке российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в этом районе. Ранее сообщалось, что в результате одной из последних атак САА уничтожила склад боеприпасов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Мурек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)