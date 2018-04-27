«ВКонтакте» анонсировала новую технологию шифрования звонков

Москва, 27 апреля. Компания «ВКонтакте» заявила о скором запуске новой технологии end-to-end шифрования голосовых и видеозвонков. Об этом в пятницу заявил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

По его словам, end-to-end-шифрование производится на конечном устройстве пользователя. При этом данная технология не предполагает никаких ключей шифрования, а получить доступ к устройству извне — невозможно.

«Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной», — пишет Рогозов на своей странице в ВК.

Напомним, что ранее Роскомнадзор добился в суде запрета на использование популярного мессенджера Telegram, поскольку руководство компании отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования. Ведомство принялось блокировать IP-адреса различных ресурсов, которые использовались для обхода блокировки Telegram.