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«ВКонтакте» анонсировала новую технологию шифрования звонков
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    «ВКонтакте» анонсировала новую технологию шифрования звонков

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    «ВКонтакте» анонсировала новую технологию шифрования звонков

    Москва, 27 апреля. Компания «ВКонтакте» заявила о скором запуске новой технологии end-to-end шифрования голосовых и видеозвонков. Об этом в пятницу заявил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

    По его словам, end-to-end-шифрование производится на конечном устройстве пользователя. При этом данная технология не предполагает никаких ключей шифрования, а получить доступ к устройству извне — невозможно.

    «Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной», — пишет Рогозов на своей странице в ВК.

    Напомним, что ранее Роскомнадзор добился в суде запрета на использование популярного мессенджера Telegram, поскольку руководство компании отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования. Ведомство принялось блокировать IP-адреса различных ресурсов, которые использовались для обхода блокировки Telegram.

    Автор: Антон Соколов
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