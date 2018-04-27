Москва, 27 апреля. Кремль наблюдает за выборами премьер-министра Армении, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее Москва и Ереван провели телефонный разговор, российская сторона надеется на скорейшее разрешение кризисной ситуации в Армении, передает корреспондент ФАН.

«Был телефонный разговор. Это общение было сконцентрировано вокруг скорейшего урегулирования кризисной ситуации. Сейчас все наблюдаем за выборами премьер-министра», — сказал Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ Армении, которые сообщали о том, что 25 марта из Москвы в Ереван якобы вылетел некий высокопоставленный представитель России, Песков сообщил, что Кремль такой информацией не располагает.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Стороны отметили в беседе, что урегулирование кризисной ситуации должно происходить исключительно в правовом поле.