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Кремль наблюдает за выборами премьер-министра Армении
Россия
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    Кремль наблюдает за выборами премьер-министра Армении

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    Кремль наблюдает за выборами премьер-министра Армении

    Москва, 27 апреля. Кремль наблюдает за выборами премьер-министра Армении, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что ранее Москва и Ереван провели телефонный разговор, российская сторона надеется на скорейшее разрешение кризисной ситуации в Армении, передает корреспондент ФАН.

    «Был телефонный разговор. Это общение было сконцентрировано вокруг скорейшего урегулирования кризисной ситуации. Сейчас все наблюдаем за выборами премьер-министра», — сказал Песков.

    На просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ Армении, которые сообщали о том, что 25 марта из Москвы в Ереван якобы вылетел некий высокопоставленный представитель России, Песков сообщил, что Кремль такой информацией не располагает.

    Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Стороны отметили в беседе, что урегулирование кризисной ситуации должно происходить исключительно в правовом поле.

    Автор: Юлия Майорова
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