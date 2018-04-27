Люди начали включать мозги: Олейник пояснил, почему на Украине все равно будут смотреть российские каналы

Подпольный телекомцентр, который транслировал запрещенные к показу на Украине российские телеканалы, заблокировали сотрудники СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Названия телеканалов в СБУ не уточняют.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов», — значится в сообщении.

Как отмечает украинский политический деятель Владимир Олейник, попытка блокировать российские каналы — провал Киева. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил: люди все равно будут обращаться к запрещенным на Украине СМИ, потому что они показывают иную точку зрения.

«Почему заблокировали каналы? Потому что их смотрят! Если их не смотрят, зачем блокировать? — рассуждает Олейник. — По той же причине запрещают въезд на Украину российским артистам и деятелям культуры. Вне закона становятся книги и фильмы. Запрещается все, что на самом деле интересует народ. Но такие меры, на мой взгляд, не принесут никакого результата. С каждым разом запретный плод становится только слаще. Люди все равно найдут возможность смотреть российские каналы. Они поставят тарелки, придумают способ обойти блокировку. Украинская власть в панике. Это поражение хунты, которая сейчас руководит страной. Это чистой воды фиаско. Российские каналы показывают иную точку зрения. Люди хотят ее послушать. Потому что украинские СМИ информации не дают, а занимаются только пропагандой. Когда народу говорят, что Россия — враг и агрессор, хочется сразу послушать этого самого врага и агрессора. Что он говорит? А в результате оказывается, что у россиян ненависти к украинцам нет, действительно, относятся по-братски. Что не ставят преград для пересечения границы. Если это все блокировать и не показывать, конечно, можно убедить народ. Что в России всех ненавидят и презирают. Но вот незадача — люди начали включать мозги. От любви до ненависти один шаг, и по отношению к власти украинский народ его уже сделал».

По данным СБУ, создатели незаконного телекомцентра работали с тысячами абонентов и транслировали несколько десятков запрещенных российских каналов. Теперь на них заведено уголовное дело по статье «несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин». Как сообщают в СБУ, во время обысков в телекомцентре изъято оборудование для декодирования спутниковой связи, карточки доступа к сетям спутникового телевидения и серверы.

Напомним, транслировать российские телеканалы на Украине запрещено с 2014 года. Под удар попали «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT и др. В Москве такие действия со стороны Украины сочли недопустимыми и назвали ограничением свободы средств массовой информации.