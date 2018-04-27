«Корсар» выходит на охоту»: военный эксперт заявил о необходимости ударных БПЛА в армии России

На репетиции парада Победы в Москве впервые были показаны ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Корсар», выполненные в самолетном и вертолетном формфакторах. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Построенный из композитных материалов беспилотник предназначается для ведения воздушной разведки, доставки грузов военного назначения, ведения радиоэлектронной борьбы и, конечно же, нанесения ударов. Летательный аппарат имеет массу около 200 кг и может нести управляемые ракеты «Атака», а также реактивные гранаты.

Вертолетный дрон, использующий соосную схему расположения винтов, обладает высокой маневренностью и способен осуществлять взлет и посадку с малых и неподготовленных площадок. Предполагается, что этот аппарат будет использоваться как в сухопутных войсках, так и на флоте. Как и самолетный собрат, новый дрон может нести как управляемые, так и неуправляемые ракеты.

«Ранее у нас в основном были беспилотники оптико-электронной разведки, то есть они поставляли картинку. А сейчас возникла необходимость нанесения ударов, поэтому были созданы разведывательно-ударные БПЛА «Корсар», к их видеокамере добавили легкое ракетное вооружение и некое подобие прицельно-навигационного комплекса. Соответственно работу камеры завязали на этот прицельно-навигационный комплекс, и за счет того, что БПЛА знает свои координаты, он теперь может точно выходить в район цели и наносить удар», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам военного аналитика, ударные БПЛА довольно давно разрабатывают и используют в армии США. При этом американцы достигли определенных успехов — например, инженеры General Dynamics попыталаись сделать свои MQ-9 Reaper максимально автономными.

«Но вот применение таких устройств у них происходило с переменным успехом: кроме военных целей они могли наносить удары по гражданским объектам. Например, в Афганистане они разбомбили свадьбу, а под Алеппо (Сирия) они разнесли конвой с гуманитарной помощью ООН. Наши же ученые делают БПЛА либо самостоятельными разведывательно-ударными единицами, либо вводят их в так называемый разведывательно-ударный контур, где дроны выполняют роль разведки и целеуказания. Такие беспилотники сейчас нужны и востребованы», — продолжает собеседник ФАН.

Опыт боевых действий США в Ираке и Афганистане, российский опыт использования разведывательных дронов в Сирии показал, что при решении вопросов тактических задач ударные беспилотники являются ценным средством вооружения. Они доставляют информацию в режиме онлайн и зачастую бывают недосягаемы для средств поражения противника.

«С другой стороны, если вы делаете БПЛА дорогим, то такой дрон нужно беречь, поэтому он должен летать быстро, высоко и далеко. Нельзя также забывать, что у БПЛА есть такие понятия как боевой радиус, радиус связи с оператором и защищенная связь. Когда все эти факторы учтены, тогда получается беспилотный комплекс, который включает в себя сам дрон, аппаратуру управления и связи, аппаратуру, которая принимает служебную информацию. А также средства технического обслуживания и средства доставки его в район операции», — говорит Леонков.

Сообщается также, что непосредственно БПЛА «Корсар» может использовать оборудование «Всевидящее око», позволяющее обрабатывать потоки гиперспектральных данных, порождаемые излучением каждого объекта или материала. Другими словами, «Всевидящее око» идентифицирует объект независимо от степени и типа маскировки.