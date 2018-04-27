Наши двери открыты: Песков ответил на вопрос о приглашении на Парад Победы иностранных лидеров

Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, приглашала ли Москва иностранных лидеров на Парад Победы 9 мая.

Официальный представитель Кремля отметил, что «двери открыты для всех желающих».

«Специальных приглашений нет, как правило, приезжают те, кто так или иначе хочет присутствовать на параде. Для всех желающих — наши двери открыты…» — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее в Москве состоялась первая ночная репетиция Парада Победы. Участие в ней приняли 12,5 тысячи военных. Наблюдать за репетиций пришли тысячи горожан. Отметим также, что генеральная репетиция Парада Победы пройдет в столице 6 мая.