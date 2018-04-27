«Путается в показаниях»: Песков отреагировал на отказ Родченкова от обвинений в адрес россиян

Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе Григория Родченкова от обвинений в допинге в адрес россиян. Он подчеркнул, что Родченков фактически подтвердил свою клевету.

Информатор WADA Григорий Родченков ранее отказался от нескольких обвинений в адрес российских спортсменов. Тем самым, бывший глава Москоской антидопинговой лаборатории потерял доверие CAS.

«Мы давно говорили, что вряд ли голословные обвинения этого джентльмена заслуживают внимания и вряд ли на них можно основывать серьезные решения таких уважаемых организаций, как WADA. Тем не менее нас тогда не послушали. Сейчас человек путается в показаниях. Он фактически подтверждает свою ложь и клевету. Человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих заявлений», — сказал Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он выразил надежду на то, что данная ситуация заставит различные международные организации пересмотреть решения, которые были приняты в отношении российских спортсменов.