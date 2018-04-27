Меню
Общество
Песков не обладает информацией о помиловании Белых
Новости Сирии
Заявления США об ударах по «химобъектам» в Сирии не выдерживают критики – МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Песков не обладает информацией о помиловании Белых

    36

    Песков не обладает информацией о помиловании Белых

    Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов о возможном помиловании экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. По его словам, процедура помилования очень сложная и многоэтапная, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Не обладаю информацией, знаю только, что процедура помилования многоступенчатая. Есть несколько комиссий по помилованию, перед тем как он переходит в центральную комиссию. Не знаю, ставился ли этот вопрос», — отметил официальный представитель Кремля.

    Напомним, что 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взяток на 400 тыс. евро. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Сам чиновник свою вину не признает. Сторона защиты и обвинения обжаловали приговор.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    13:04   27 Апреля 2018
    70
    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    12:43   27 Апреля 2018
    112
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    345
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    519