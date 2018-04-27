Песков не обладает информацией о помиловании Белых

Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов о возможном помиловании экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. По его словам, процедура помилования очень сложная и многоэтапная, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не обладаю информацией, знаю только, что процедура помилования многоступенчатая. Есть несколько комиссий по помилованию, перед тем как он переходит в центральную комиссию. Не знаю, ставился ли этот вопрос», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взяток на 400 тыс. евро. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Сам чиновник свою вину не признает. Сторона защиты и обвинения обжаловали приговор.