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Песков рассказал о судьбе списка Собчак
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    Песков рассказал о судьбе списка Собчак

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    Песков рассказал о судьбе списка Собчак

    Москва, 27 апреля. Список лиц, которых российская телеведущая Ксения Собчак считает якобы политическими заключенными, в настоящее время находится в работе, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Как передает корреспондент ФАН, о судьбе списка Собчак он рассказал, отвечая на вопрос о том, известны ли результаты работы по данному списку.

    «Список был передан, и он находится в работе», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что не может согласиться с формулировкой о «политзаключенных». При этом информацией о том, беспокоилась ли Собчак о списке, Песков не располагает.

    Напомним, российская телеведущая Ксения Собчак, принимавшая участие в президентских выборах 2018 года в качестве кандидата, передала список из 16 лиц с просьбой о помиловании президенту РФ Владимиру Путину 19 марта в Кремле во время встречи всех кандидатов с главой государства.

    Автор: Юлия Майорова
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