Песков рассказал о судьбе списка Собчак

Москва, 27 апреля. Список лиц, которых российская телеведущая Ксения Собчак считает якобы политическими заключенными, в настоящее время находится в работе, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент ФАН, о судьбе списка Собчак он рассказал, отвечая на вопрос о том, известны ли результаты работы по данному списку.

«Список был передан, и он находится в работе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что не может согласиться с формулировкой о «политзаключенных». При этом информацией о том, беспокоилась ли Собчак о списке, Песков не располагает.

Напомним, российская телеведущая Ксения Собчак, принимавшая участие в президентских выборах 2018 года в качестве кандидата, передала список из 16 лиц с просьбой о помиловании президенту РФ Владимиру Путину 19 марта в Кремле во время встречи всех кандидатов с главой государства.