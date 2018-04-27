Песков объяснил, к чему может привести встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал саммит лидеров Северной и Южной Кореи, а также встречу главы США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

По его словам, процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове может основываться на контакте двух сторон, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Все остальные встречи могут привести к разрядке напряженности на полуострове, смогут способствовать дальнейшему продвижению в сторону урегулирования — могут только приветствоваться», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о важности грядущей встречи президента США Дональда Трампа и лидер КНДР Ким Чен Ына.

Ожидается, что встреча американского и северокорейского президентов пройдет после завершения саммита в Южной Корее.