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Песков объяснил, к чему может привести встреча Трампа с Ким Чен Ыном
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    Песков объяснил, к чему может привести встреча Трампа с Ким Чен Ыном

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    Песков объяснил, к чему может привести встреча Трампа с Ким Чен Ыном

    Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал саммит лидеров Северной и Южной Кореи,  а также встречу главы США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

    По его словам, процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове может основываться на контакте двух сторон, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Все остальные встречи могут привести к разрядке напряженности на полуострове, смогут способствовать дальнейшему продвижению в сторону урегулирования — могут только приветствоваться», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о важности грядущей встречи президента США Дональда Трампа и лидер КНДР Ким Чен Ына. 

    Ожидается, что встреча американского и северокорейского президентов пройдет после завершения саммита в Южной Корее.

    Автор: Юлия Майорова
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