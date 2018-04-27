Додон: Большинство граждан Молдавии считают Россию стратегическим партнером

Москва, 27 апреля. Большинство граждан Молдавии считают Россию стратегическим партнером. Об этом рассказал президент республики Игорь Додон на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

По словам молдавского лидера, попытки подорвать партнерство с Москвой в Молдавии «больше обусловлено не желанием большинства граждан республики, а политической внутренней борьбой». Додон подчеркнул, что большинство населения страны считает Россию стратегическим и дружеским партнером.

Додон уточнил, что между Кишиневом и Москвой в последние годы складываются хорошие взаимоотношения. Как ранее писала «Газета.ru», Додон раскритиковал решение о высылке российских дипломатов из Молдавии.