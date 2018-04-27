Меню
Политика
Песков рассказал о распорядке дня Путина в Петербурге
Новости Сирии
Заявления США об ударах по «химобъектам» в Сирии не выдерживают критики – МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Песков рассказал о распорядке дня Путина в Петербурге

    50

    Песков рассказал о распорядке дня Путина в Петербурге

    Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о распорядке дня Владимира Путина.

    По его словам, глава государства планирует посетить заседание Совета законодателей России при ФС РФ. Он также выступит и выслушает выступления спикеров верхней и нижней палат.

    «Будет председатель калининградской областной думы, Заксобрания Владимирской области. После этого из Таврического дворца президент отправится в штаб-квартиру русского географического общества, где состоится ежегодное собрание попечительского совета», — цитирует слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

    Вместе с президентом выступит глава Минобороны России Сергей Шойгу, добавил он.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    13:04   27 Апреля 2018
    70
    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    12:43   27 Апреля 2018
    112
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    345
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    519