Песков рассказал о распорядке дня Путина в Петербурге

Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о распорядке дня Владимира Путина.

По его словам, глава государства планирует посетить заседание Совета законодателей России при ФС РФ. Он также выступит и выслушает выступления спикеров верхней и нижней палат.

«Будет председатель калининградской областной думы, Заксобрания Владимирской области. После этого из Таврического дворца президент отправится в штаб-квартиру русского географического общества, где состоится ежегодное собрание попечительского совета», — цитирует слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Вместе с президентом выступит глава Минобороны России Сергей Шойгу, добавил он.