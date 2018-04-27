Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал блокировку Роскомнадзором IP-адресов «Яндекс», Twitter и Facebook, которая произошла в ночь на 27 апреля.

Корреспондент Федерального агентства новостей задал пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову вопрос о том, идут ли действия надзорного ведомства вразрез с интересами пользователей.

«Чтобы соглашаться или нет с такими заявлениями нужно обладать технической экспертизой. Такой экспертизы у администрации президента нет. Роскомнадзор работает по ограничению доступа мессенджера (Telegram — прим. ФАН) в исполнении. Эта работа не должна создавать помехи для других сервисов. Но в то же время существуют определенные технические сложности. Это не значит, что решение суда не следует исполнять», — сказал Песков.

Напомним, что блокировка произошла в ночь на 27 апреля, через несколько часов спустя IP-адреса соцсетей пропали из списка блокировок. В пресс-службе РКН пояснили, что блокировка произошла по техническим причинам.