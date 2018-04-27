Меню
Общество
Песков прокомментировал блокировку Роскомнадзором IP-адресов «Яндекс», Twitter и Facebook
Новости Сирии
Россия обеспокоена агрессивным курсом коалиции США в Сирии – МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Песков прокомментировал блокировку Роскомнадзором IP-адресов «Яндекс», Twitter и Facebook

    54

    Песков прокомментировал блокировку Роскомнадзором IP-адресов «Яндекс», Twitter и Facebook

    Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал блокировку Роскомнадзором IP-адресов «Яндекс», Twitter и Facebook, которая произошла в ночь на 27 апреля.

    Корреспондент Федерального агентства новостей задал пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову вопрос о том, идут ли действия надзорного ведомства вразрез с интересами пользователей.

    «Чтобы соглашаться или нет с такими заявлениями нужно обладать технической экспертизой. Такой экспертизы у администрации президента нет. Роскомнадзор работает по ограничению доступа мессенджера (Telegram  — прим. ФАН) в исполнении. Эта работа не должна создавать помехи для других сервисов. Но в то же время существуют определенные технические сложности. Это не значит, что решение суда не следует исполнять», — сказал Песков.

    Напомним, что блокировка произошла в ночь на 27 апреля, через несколько часов спустя IP-адреса соцсетей пропали из списка блокировок. В пресс-службе РКН пояснили, что блокировка произошла по техническим причинам.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    13:04   27 Апреля 2018
    47
    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    12:43   27 Апреля 2018
    97
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    342
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    513