Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

Москва, 27 апреля. В Кремле прокомментировали историческую встречу лидеров КНДР и Южной Кореи, состоявшуюся в пятницу в приграничном поселении Пханмунджом, относящемся к зоне ответственности Сеула.

Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал новости, поступающие с Корейского полуострова, позитивными.

«Из Кореи поступают позитивные новости. Путин неоднократно подчеркивал, что жизнеспособное урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно только посредством прямого диалога сторон. Сегодня мы видим, что диалог состоялся и имеет перспективы», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в пятницу состоялась историческая встреча глав Северной и Южной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым за 65 лет руководителем Северной Кореи, посетившим соседнее государство. По итогам переговоров глав стран была принята совместная декларация, провозглашающая стремление КНДР и Южной Кореи к воссоединению.