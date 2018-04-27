Матвиенко поддержала декриминализацию мелких преступлений в экономической сфере

Москва, 27 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за декриминализацию ряда статей уголовного кодекса, связанных с преступлениями в экономической сфере.

Соответствующее предложение прозвучало в ходе заседания Президиума Совета законодателей России, передает корреспондент «Невских новостей».

Матвиенко рассказала о возможности введения нового типа наказания — уголовного проступка.

«За последние годы в стране наметился отчетливый тренд на гуманизацию в сфере противодействия экономическим преступлениям. В период с 2009 по 2016 годы количество экономических преступлений уменьшилось почти в четыре раза. Необходима дальнейшая декриминализация ряда статей уголовного кодекса», — заявила она.

По словам Матвиенко, Верховный суд предложил ввести новый тип наказания для людей, которые впервые совершили преступление, не представляющее общественной опасности — уголовный проступок. Уголовный проступок не лишает человека свободы и позволяет оставаться не судимым. В качестве наказания будет применяться только штраф.

Спикер Совфеда также отметила, что гуманизация законодательства в любом случае не должна идти в ущерб главным ценностям — жизни и здоровью людей.