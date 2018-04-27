Меню
Общество
Матвиенко поддержала декриминализацию мелких преступлений в экономической сфере
Новости Сирии
Россия обеспокоена агрессивным курсом коалиции США в Сирии – МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Матвиенко поддержала декриминализацию мелких преступлений в экономической сфере

    41

    Матвиенко поддержала декриминализацию мелких преступлений в экономической сфере

    Москва, 27 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за декриминализацию ряда статей уголовного кодекса, связанных с преступлениями в экономической сфере.

    Соответствующее предложение прозвучало в ходе заседания Президиума Совета законодателей России, передает корреспондент «Невских новостей».

    Матвиенко рассказала о возможности введения нового типа наказания — уголовного проступка.

    «За последние годы в стране наметился отчетливый тренд на гуманизацию в сфере противодействия экономическим преступлениям. В период с 2009 по 2016 годы количество экономических преступлений уменьшилось почти в четыре раза.  Необходима дальнейшая декриминализация ряда статей уголовного кодекса», — заявила она.

    По словам Матвиенко, Верховный суд предложил ввести новый тип наказания для людей, которые впервые совершили преступление, не представляющее общественной опасности — уголовный проступок. Уголовный проступок не лишает человека свободы и позволяет оставаться не судимым. В качестве наказания будет применяться только штраф.

    Спикер Совфеда также отметила, что гуманизация законодательства в любом случае не должна идти в ущерб главным ценностям — жизни и здоровью людей.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    13:04   27 Апреля 2018
    47
    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    12:43   27 Апреля 2018
    97
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    342
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    513