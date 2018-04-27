Российская и сирийская авиация нанесла более 100 ударов по боевикам в Идлибе и Хаме

Дамаск, 27 апреля.

Российская и сирийская военная авиация усилила свою активность на юге провинции Идлиб и севере Хамы.

Как сообщает AMN со ссылкой на военные источники в Латакии, российские и сирийские самолеты нанесли более 100 ударов по позициям боевиков в этих двух регионах. Агентству пояснили, что в результате авианалетов было уничтожено так много джихадистов, что они были вынуждены прекратить наступательные действия в четверг.

Ранее сообщалось, что российская сторона зафиксировала два случая нарушения перемирия в Сирии — в провинциях Латакия и Алеппо. Турецкая сторона сообщила о четырех случаях стрельбы в провинциях Идлиб, Даръа и Алеппо. Напомним, что Россия, Иран и Турция выступают гарантами выполнения астанинского мирного процесса в Сирии. По инициативе этих стран в арабской республики были введены зоны деэскалации, которые значительно снизили уровень военной напряженности в САР.