ДНР заявила о гибели двух ополченцев при столкновении с украинскими диверсантами

Донецк, 27 апреля. Двое ополченцев ДНР погибли в результате столкновения с украинскими силовиками на мариупольском направлении в Донбассе, заявил замкомандующего республикой Эдуард Басурин.

Утром 27 апреля по прикрытием тумана 14 украинских военнослужащих попытались провести разведку боем позиций ДНР. Однако при приближении к позициям ополченцев силовики подорвались на минах.

«После обнаружения диверсантов в результате завязавшегося боя противник понес потери в количестве троих убитыми и еще четверых раненными», — рассказал Эдуард Басурин.

ВСУ открыли минометный огонь и отошли назад, забрав тела убитых. В результате столкновения погибли два ополченца ДНР, добавил замкомандующего.

На Украине произошел государственный переворот в 2014 году, после которого новые власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР. Киев по-прежнему не выполняет обязательств по минским соглашениям, стягивая тяжелое вооружение к линии фронта в Донбассе.