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ДНР заявила о гибели двух ополченцев при столкновении с украинскими диверсантами
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    ДНР заявила о гибели двух ополченцев при столкновении с украинскими диверсантами

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    ДНР заявила о гибели двух ополченцев при столкновении с украинскими диверсантами

    Донецк, 27 апреля. Двое ополченцев ДНР погибли в результате столкновения с украинскими силовиками на мариупольском направлении в Донбассе, заявил замкомандующего республикой Эдуард Басурин.

    Утром 27 апреля по прикрытием тумана 14 украинских военнослужащих попытались провести разведку боем позиций ДНР. Однако при приближении к позициям ополченцев силовики подорвались на минах. 

    «После обнаружения диверсантов в результате завязавшегося боя противник понес потери в количестве троих убитыми и еще четверых раненными», — рассказал Эдуард Басурин.

    ВСУ открыли минометный огонь и отошли назад, забрав тела убитых. В результате столкновения погибли два ополченца ДНР, добавил замкомандующего.

    На Украине произошел государственный переворот в 2014 году, после которого новые власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР. Киев по-прежнему не выполняет обязательств по минским соглашениям, стягивая тяжелое вооружение к линии фронта в Донбассе. 

    Автор: Ирина Селезнева
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