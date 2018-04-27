Ждем решения руководства страны: «Рособоронэкспорт» готов поставить С-300 Сирии

Москва, 27 апреля. «Рособоронэкспорт» готов отправить в Сирию ЗРК С-300, если такое решение примет высшее политическое руководство России. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству «Ростеха» (частью которого является «Рособоронэкспорт») Виктор Кладов.

«Если такое решение будет принято российским руководством, то «Рособоронэкспорт» оформит этот контракт, а «Алмаз-Антей» (производитель комплексов — прим. ФАН) успешно изготовит и поставит данные системы. Никаких проблем нет. Это очень серьезное политическое решение, и принимается оно руководством страны», — приводит РИА Новости заявление Кладова, который прокомментировал ситуацию с поставками С-300 в Сирию в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 в Анталье.

Напомним, ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что принципиальное решение относительно отправки российского вооружения в САР пока не принято.

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя резонансную тему, порекомендовал перечитать заявление главы государства после нападения на Сирию, осуществленного коалицией 14 апреля.

Сразу после удара в Минобороны России напомнили, что ранее Москва отказалась от поставок С-300, послушав «партнеров с Запада».