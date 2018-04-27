КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

Москва, 27 апреля. Северная и Южная Корея будут улучшать отношения и стремиться к воссоединению, говорится в совместной декларации лидеров государств Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, принятой по итогам межкорейского саммита.

«Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — говорится в документе.

Также, согласно декларации, стороны намерены соединить железные дороги государств, начать переговоры о сотрудничестве во всех областях, а также возобновить обмены между разделенными семьями. Ближайшая такая встреча должна пройти 15 августа.

После подписания декларации Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обнялись.

Напомним, переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина проходили в приграничном Пханмунджоме. Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который пересек военно-демаркационную линию и перешел в зону ответственности Сеула. Переговоры глав государств состоялись впервые за 11 лет.