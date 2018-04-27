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27 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля
Россия
Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу
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    27 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

    И. о. премьера Армении Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции. Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания. Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля.
    14:23 27 Апреля 2018
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    И. о. премьера Армении Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции

    27 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном при представителях СМИ, об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян.
    «Карен Карапетян остается при своем мнении: в присутствии журналистов переговоры будут безрезультатны», — заявил Араратян.
    Напомним, Пашинян, возглавляющий армянскую оппозицию, накануне призвал Карапетяна провести открытые для прессы переговоры.

    Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о переводе часов

    27 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

    Депутаты Волгоградской области внесли в Госдуму законопроект о смене часового пояса в регионе. Документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени» и переход области из второй часовой зоны в третью. Напомним, в ходе референдума 18 марта большинство жителей Волгоградской области высказались за перевод стрелок на один час вперед по отношению к московскому времени. Эту инициативу поддержали 58,82% избирателей.

    Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания

    27 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

    Четыре крупных собственника ТЦ «Зимняя вишня» согласились на безвозмездную передачу здания в муниципальную собственность. По словам руководителя администрации города Ильи Середюка, основной владелец также готов профинансировать снос здания, чтобы в будущем возвести на его месте объект, который предложат кемеровчане. Середюк уточнил, что юридические аспекты этого вопроса должны быть решены в течение 7—10 дней.

    Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

    27 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

    Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» получил Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля. «Серебряного Георгия» за лучшую режиссуру удостоился Александр Котт за фильм «Спитак». Лучшей актрисой стала Джованна Меццоджорно, сыгравшая в «Неаполе под пеленой». А лучшим актером — Киран Чернок, снявшийся в фильме «Заблудшие». Специальный приз жюри получила российская картина «Ню», снятая китаянкой Ян Гэ. Среди короткометражек победила палестино-ливанская «Конфетка» Ракана Маяси, а в числе документальных фильмов — германо-бразильские «Чистильщики». Картина посвящена цензуре в Интернете и удалению нежелательного контента в Сети.
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