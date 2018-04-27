27 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Объявлены лауреаты 40-го Московского кинофестиваля

И. о. премьера Армении Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался вести переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном при представителях СМИ, об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян. «Карен Карапетян остается при своем мнении: в присутствии журналистов переговоры будут безрезультатны», — заявил Араратян. Напомним, Пашинян, возглавляющий армянскую оппозицию, накануне призвал Карапетяна провести открытые для прессы переговоры.

Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о переводе часов Депутаты Волгоградской области внесли в Госдуму законопроект о смене часового пояса в регионе. Документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени» и переход области из второй часовой зоны в третью. Напомним, в ходе референдума 18 марта большинство жителей Волгоградской области высказались за перевод стрелок на один час вперед по отношению к московскому времени. Эту инициативу поддержали 58,82% избирателей.

Собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готов профинансировать снос здания Четыре крупных собственника ТЦ «Зимняя вишня» согласились на безвозмездную передачу здания в муниципальную собственность. По словам руководителя администрации города Ильи Середюка, основной владелец также готов профинансировать снос здания, чтобы в будущем возвести на его месте объект, который предложат кемеровчане. Середюк уточнил, что юридические аспекты этого вопроса должны быть решены в течение 7—10 дней.