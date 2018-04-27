Нас заранее назвали противниками: в Совфеде отреагировали на доклад Трампа о «пагубном влиянии» России

Доклад о борьбе с «пагубным российским влиянием» направил в конгресс президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он представил отчет о стратегии США в отношении КНДР.

В документе приведены сведения о планах «противостояния информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности Российской Федерации».

Как отмечает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, закон, по которому власти США должны отчитываться перед Белым домом в отношении России, Северной Кореи и Ирана, принят в августе прошлого года.

«Власти США приняли закон, в котором уже заранее прописали пункты о пагубном влиянии России, — говорит Климов. — То есть, доклада, в котором это, по их мнению, должно быть представлено, еще нет, а положение в законе — есть. Нас уже назвали противниками и предложили варианты противодействия. То же самое проделали в отношении Ирана и Северной Кореи. Трамп должен каждый раз теперь доказывать конгрессу, что Россия где-то на что-то пагубно повлияла, чтобы на основании этого ввести новые санкции. Хотя в строгом смысле слово «санкции» не имеет ничего общего с тем, что делают американцы. Они вводят комплексы противозаконных мер. «Санкции» может назначать только Совбез ООН. А у США идеи ввести новые ограничения возникают в соответствии с днями недели и периодами сезонных обострений. Других взаимосвязей я проследить не могу».

Как рассказал политик в интервью Федеральному агентству новостей, главная цель подобных выпадов со стороны Соединенных Штатов — сделать так, чтобы Россия не играла значимой роли на международной арене.

«По американскому закону, на противодействие «пагубному влиянию» России выделено дополнительно 250 миллионов долларов, — подчеркивает политик. — Вот что скажу: в первой декаде 2000-х годов в США сделали прогноз, по которому к 2020 году Россия не должна иметь никакой значимости на международной политической арене. Они рассчитывали, что их соперниками в мире к этому времени будут только Китай, Индия и международный терроризм. Россия мешает развитию однополярного мира, который является для американцев основой. Не будет его — нынешняя система жизни Соединенных Штатов рухнет. И они останутся с триллионными долгами и с множеством противоречий политических и демографических».

В докладе Дональд Трамп также затронул тему сотрудничества с НАТО и ЕС с сфере кибербезопасности. Организации планируют провести совместные киберучения.

Напомним, ранее США обвинили Россию во вмешательстве в ход избирательной кампании, в которой победил Дональд Трамп. Расследовать дело поручили спецпрокурору Роберту Мюллеру. Он доказательств не нашел. Обвинения отрицает и Москва.