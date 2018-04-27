Новейшее судно связи «Иван Хурс» пройдет государственные испытания в мае

Москва, 27 апреля. Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» сообщил о завершении первой части ходовых испытаний новейшего судна связи «Иван Хурс». В сообщении пресс-службы отмечается, что госиспытания начнутся в середине мая.

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 завершило испытания в зоне ответственности Балтийской военно-морской базы и вернулось на судостроительный завод «Северная верфь». Названное в честь вице-адмирала СССР Ивана Хурса, судно предназначено для обеспечения связи и управления флотом.

«В середине мая корабль должен уйти на государственные испытания», — говорится в релизе.

Отмечается, что накануне возвращения в Петербург на судне проведены испытания главной энергоустановки, опреснительной установки, якорного и рулевого устройств, проверена работа радио-электронных средств. Перед госиспытаниями кораблестроители осмотрят винторулевое устройство, произведут окрасочные работы. Планируется, что испытания стартуют в период с 14 по 16 мая.