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Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве
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    Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

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    Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

    Москва, 27 апреля. В российской столице прошла первая ночная репетиция Парада Победы. Несмотря на плохую погоду, наблюдать за ней пришли тысячи москвичей.

    Всего в тренировке приняли участие более 12,5 тысячи военных. Репетиция началась в четверг около 22.00 вечера. Действия участников парада были детально проработаны и выстраивались по секундам, пишет «Вечерняя Москва».

    В пешей колонне были задействованы 33 парадных расчета. Среди них были офицеры, курсанты учебных заведений, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Впервые на красную площадь вышли воспитанники Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии РФ.

    Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

    Колонну военной техники возглавил Т-34, на котором было установлено знамя Победы. Также мимо стен Кремля прошла новейшая боевая машина для поддержки танков «Терминатор».

    Как передает «Подмосковье 360», сильный ветер и дождь не стали помехой для горожан, которые хотели понаблюдать за репетицией хотя бы издалека: попасть на Красную площадь можно было только по специальным пропускам, и москвичи собрались на Тверской улице.

    Следующая ночная репетиция на Красной площади пройдет 3 мая, генеральный прогон – 6 мая. Парад Победы традиционно пройдет 9 мая. Ранее в Минобороны РФ рассказали, как к Параду Победы готовится «Юнармия».

    Автор: Василий Котов
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