Канадцы собрали 700 тысяч долларов для пострадавших при наезде фургона в центре Торонто

Торонто, 27 апреля. Жители Канады собрали более 695 тысяч долларов на помощь пострадавшим в результате наезда на пешеходов в центре Торонто.

Ожидается, что всего будет собрано около двух миллионов долларов. В дальнейшем эти средства будут перенаправлены семьям погибших и пострадавших.

Напомним, что наезд фургона на пешеходов в Торонто произошел 23 апреля. По словам очевидцев, водитель микроавтобусов двигался по тротуару, сбивая людей, идущих по нему.

В результате погибли 10 человек, еще 14 пострадали.