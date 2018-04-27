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Канадцы собрали 700 тысяч долларов для пострадавших при наезде фургона в центре Торонто
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    Канадцы собрали 700 тысяч долларов для пострадавших при наезде фургона в центре Торонто

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    Канадцы собрали 700 тысяч долларов для пострадавших при наезде фургона в центре Торонто

    Торонто, 27 апреля. Жители Канады собрали более 695 тысяч долларов на помощь пострадавшим в результате наезда на пешеходов в центре Торонто.

    Ожидается, что всего будет собрано около двух миллионов долларов. В дальнейшем эти средства будут перенаправлены семьям погибших и пострадавших.

    Напомним, что наезд фургона на пешеходов в Торонто произошел 23 апреля. По словам очевидцев, водитель микроавтобусов двигался по тротуару, сбивая людей, идущих по нему.

    В результате погибли 10 человек, еще 14 пострадали.

    Автор: Дима Оленин
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