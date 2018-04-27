В МИД РФ призвали провести объективное расследование гибели члена СММ ОБСЕ в Донбассе

Москва, 27 апреля. Россия надеется, что расследование гибели медика Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе будет доведено до конца. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

Напомним, патруль СММ ОБСЕ, состоящий из двух машин, подорвался в апреле 2017 года в ЛНР. Член патруля из США Джозеф Стоун от полученных травм погиб.

Как добавили в МИД, ведомство надеется, что расследование инцидента будет доведено до конца и пройдет на основе принципов беспристрастности и объективности. Дипломаты также выразили надежду, что виновные понесут наказание. При этом в министерстве добавили, что ранее был найден «украинский след в данном преступлении». Данные говорят о том, что ополченцы не причастны к закладке мины.