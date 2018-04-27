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«Новичок» — наш бренд: мэр прославившегося из-за «дела Скрипаля» города ожидает притока инвестиций
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    «Новичок» — наш бренд: мэр прославившегося из-за «дела Скрипаля» города ожидает притока инвестиций

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    «Новичок» — наш бренд: мэр прославившегося из-за «дела Скрипаля» города ожидает притока инвестиций

    Шиханы, 27 апреля. Мэр города Шиханы в Саратовской области Андрей Татаринов поручил подчиненным заняться патентом на название «Новичок» для бытовой химии. Он отметил, что внезапная известность, обрушившаяся на город с населением в 5 тысяч человек, привлечет в Шиханы инвестиции.

    Татаринов рассказал, что на мысли о торговой марке «Новичок» для бытовой химии его натолкнуло решение фермера из Ульяновской области, выпустившего подсолнечное масло под таким названием.

    «Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда «Новичок» в качестве торговой марки для бытовой химии», — отметил Татаринов в интервью РИА Новости.

    Мэр Шиханов также отметил, что внезапная известность не может не сказаться на инвестиционном климате маленького города в Саратовской области, пишет Ridus.  

    Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что именно в Шиханах было якобы произведено нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. О том, что эта информация никак не может соответствовать действительности, впоследствии рассказал военный эксперт. 

    Автор: Федор Веснин
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