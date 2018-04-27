Киев ведет себя агрессивнее США: эксперт о попытках официально признать жителей ЛДНР «террористами»

Луганск, 27 апреля. С экранов телевизоров на Украине ежедневно раздается словосочетание «террористические организации», которое звучит в адрес недавно образовавшихся Луганской и Донецкой народных республик и их жителей. Однако на законодательном уровне на Украине закрепить этот статус за четыре года так и не удалось.

Сергей Бойчук, доцент кафедры философии и социологии, и.о. заведующего международным отделом ЛНУ им Т. Шевченко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей указал, что данная инициатива не прошла потому, что в современном мире все понимают, что терроризм — это слово, которым по привычке пугают друг друга, и называют террористами тех, кто не согласен или выступает противником той или иной точки зрения. Сейчас слово «терроризм» полностью обесценилось, теперь так называют не угодных той или иной власти, режиму, людей.

«Основная причина непринятия данного закона — это понимание того, что феномен террора не соответствует тому, что сейчас происходит в Луганске и Донецке. Террор предполагает запугивание людей. В данном случае в качестве запугивания используются разговоры о терроризме. Чем больше мы об этом говорим, тем проще правителям Украины управлять своими гражданами», — продолжает собеседник агентства.

Он также предположил, что никаких перспектив для принятия данного законопроекта нет. Бойчук выразил уверенность в том, что юристы Франции, Германии и США прекрасно понимают, что признание нескольких миллионов людей террористами является абсолютным нонсенсом и абсолютно не соответствует духу современного права. По его мнению, принятие закона о признании террористами большого количества людей в принципе невозможно.

«Даже США, когда они пытались разрушить такие государства как Ирак или Сирию, называли террористами исключительно правительство этих стран. Даже американцы никогда не позволяли себе подобных заявлений во время проведения своей агрессивной внешней политики. Это еще раз говорит о том, что уровень адекватности у американцев несомненно выше.

Главные преграды на пути украинского правительства в этом вопросе? Во-первых, это грубое нарушение правовых норм. Во-вторых, это противоречит здравому смыслу. И в третьих, данный закон вызовет негативную реакцию у европейских государств, которые поймут, что это дискредитирует их подписи и их участие в современных политических реалиях, связанных с Украиной, с ЛНР и ДНР», — резюмировал Бойчук.

Таким образом, власти Украины ведут себя даже агрессивнее руководства США. Тем не менее, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все обвинения в адрес жителей Донбасса всего лишь пустые слова, не имеющие никакого юридического подкрепления.