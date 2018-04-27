ВЦИОМ выяснил, сколько россиян обладают чувством юмора

Москва, 27 апреля. Практически все россияне считают, что не обделены чувством юмора. К такому выводу пришел ВЦИОМ, проведя опрос среди населения.

На вопрос о наличии чувства юмора 97% респондентов ответили утвердительно и лишь 2% опрошенных считают, что не способны понимать шутки. При этом 38% россиян считают себя настоящими юмористами. Чаще всего такой ответ давали люди в возрасте от 25 до 34 лет. 48% россиян полагают, что способны воспринимать юмор, а 11% понимают его, но в меньшей степени.

Около 82% опрошенных заявили, что их окружают исключительно серьезные люди и лишь 56% респондентов часто общаются с теми, кто шутит. При 10% россиян не смогли вспомнить, когда в последний раз рассказывал смешную историю.

Стали известны и вкусовые предпочтения россиян в вопросе юмористических передач. Выяснилось, что самыми популярными комиками в стране остаются Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%).