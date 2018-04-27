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Клименко назвал «развлекательной операцией Telegram» блокировку ВК, Сбербанка и Liveinternet
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    Клименко назвал «развлекательной операцией Telegram» блокировку ВК, Сбербанка и Liveinternet

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    Клименко назвал «развлекательной операцией Telegram» блокировку ВК, Сбербанка и Liveinternet

    Москва, 27 апреля. «Развлекательной операцией» команды мессенджера Telegram назвал ночную блокировку социальной сети «ВКонтакте» и порталов Сбербанка, ВТБ, Liveinternet советник президента, основатель компании Liveinternet и сервиса Mediametrics Герман Клименко.

    Он отметил, что ночью в Роскомнадзоре произошел технический сбой, о чем заявляло само ведомство. В это время в «черный список» попали крупнейшие игроки российского интернет-рынка.

    «Скорее всего, это была такая шутка Telegram. Они примерно понимают, как Роскомнадзор ищет их по IP, и они просто подложили вместо Telegram список из сотни крупнейших игроков рынка», — сообщил Клименко «Подмосковью 360».

    Советник президента, основатель компании Liveinternet и сервиса Mediametrics Герман Клименко

    По его словам, история вышла «некрасивой», по каждому из ресурсов в бан попали по одному IP, однако ничего страшного также не произошло.

    «Ничего страшного то есть, но это вот такая развлекательная операция команды Telegram», — подчеркнул интернет-предприниматель.

    Напомним, в апреле суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за отказа администрации приложения предоставить ФСБ ключи шифрования.

    Ранее Роскомнадзор объяснил, что непродолжительная блокировка IP-адресов социальных сетей носила технический характер.

    Автор: Василий Котов
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