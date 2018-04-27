Путин поздравил доктора Рошаля с 85-летием

Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Рошаль хранит верность своему призванию и достойно выполняет «миссию самой гуманной профессии на планете». Путин напомнил, что Рошаля знают во всем мире как «яркого представителя медицинского сообщества», крупного организатора и мужественного человека.

Напомним, Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области в семье военного летчика. В свои 85 лет он возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, является президентом Национальной медицинской палаты.