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Путин поздравил доктора Рошаля с 85-летием
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    Путин поздравил доктора Рошаля с 85-летием

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    Путин поздравил доктора Рошаля с 85-летием

    Москва, 27 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Рошаль хранит верность своему призванию и достойно выполняет «миссию самой гуманной профессии на планете». Путин напомнил, что Рошаля знают во всем мире как «яркого представителя медицинского сообщества», крупного организатора и мужественного человека.

    Напомним, Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области в семье военного летчика. В свои 85 лет он возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, является президентом Национальной медицинской палаты.

    Путин поздравил доктора Рошаля с 85-летием

    Автор: Анна Иванова
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