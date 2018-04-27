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«Застарелые конфликты можно урегулировать»: Клинцевич оценил «историческую» встречу лидеров двух Корей
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    «Застарелые конфликты можно урегулировать»: Клинцевич оценил «историческую» встречу лидеров двух Корей

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    «Застарелые конфликты можно урегулировать»: Клинцевич оценил «историческую» встречу лидеров двух Корей

    Москва, 27 апреля. Сенатор Франц Клинцевич назвал исторической встречу президента Южной Мун Чжэ Ином и лидера КНДР Ким Чен Ына. Таким образом парламентарий прокомментировал первые контакты на высшем уровне со стороны глав двух Корей. 

    «Встречу президента Южной Кореи и лидера КНДР действительно уже сейчас можно назвать исторической. Но эта характеристика будет оправдана вдвойне, если в ходе переговоров они сделают реальные шаги в решении вопросов мира и безопасности на Корейском полуострове», — сказал член комитета Совфеда по обороне и безопасности, текст комментария поступил в распоряжение Федерального агентства новостей. 

    Клинцевич подчеркнул, что Россия заинтересована в необратимости мирного процесса на Корейском полуострове. Такой подход отвечает принципам развития международных отношений. Он подчеркнул, что встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына доказывает — «даже самые застарелые конфликты поддаются мирному урегулированию». 

    «Застарелые конфликты можно урегулировать»: Клинцевич оценил «историческую» встречу лидеров двух Корей

    Казалось, что между Сеулом и Пхеньяном лежит непреодолимая пропасть, однако добрая воля лидеров двух Корей помогла изменить историю. Клинцевич отметил, что США не помешали налаживанию отношений соседей на Корейском полуострове. Сенатор не стал проводить аналогий, но отметил, что и в Сирии для продвижения мирного процесса «достаточно не мешать».

    Автор: Юлия Шелковенко
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