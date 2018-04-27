Регионам РФ выделят 16 миллиардов рублей в связи с повышением МРОТ

Москва, 27 апреля. Правительство России одобрило выделение регионам 16,3 миллиарда рублей в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ с 1 мая. Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте кабмина.

Деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов региональных бюджетов на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок сверх минимального размера оплаты труда, а также на увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Напомним, подпись под законом о повышении МРОТ в марте поставил президент России Владимир Путин. С 1 мая текущего года он будет равняться 11 163 рублям, что эквивалентно размеру прожиточного минимума в РФ. Ожидается, что нововведение затронет порядка трех миллионов граждан России.