Сирия новости 27 апреля 12.30: три мирных жителя Идлиба погибло под огнем боевиков, в Хаме идут бои между ССА и САА

Сирия, 27 апреля. Три мирных жителя провинции Идлиб погибло при обстрелах боевиков, в Хаме зафиксированы столкновения между ССА и САА, неизвестные ликвидировали боевика «Тахрир аш-Шам» в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции ИГ в Дамаске, противостоит радикалам в Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит ИГ и «Тахрир аш-Шам» в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла одного боевика убитым и двоих раненными в Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.

«Джебхат Тахрир Сурия»: заключила перемирие с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, подверглась нападению в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в Даръа, противостоит САА в Хаме.

Провинция Дамаск

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что ВВС Сирии и ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» к югу от сирийской столицы. Также укрытия радикальных исламистов на окраинах Дамаска подвергаются интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1) один из местных источников. По сведениям автора публикации, ожесточенные бои между правительственными войсками САР и ИГИЛовцами отмечаются в районе Зейн.

Провинция Алеппо

Неизвестные атаковали позиции «Тахрир аш-Шам» в районе контрольно-пропускного пункта недалеко от деревни Талаа на западе провинции Алеппо. По сведениям информационного агентства Almanar News, в результате обстрела был ликвидирован один член радикальной коалиции, еще двое боевиков получили ранения.

Ранее сообщалось, что «Джебхат ан-Нусра»1 и «Джебхат Тахрир Сурия» заключили временное перемирие. Командиры группировок обсуждают возможности совместного противостояния Сирийской арабской армии (САА). Отмечалось, что новые договоренности вызвали недовольство в рядах обоих формирований.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и присягнувшей на верность «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Информагентство Almanar News пишет, что в эпицентре противостояния находятся населенные пункты Хит и Аль-Баккар.

Ранее сообщалось, что деятельность против ИГИЛовцев активизировали также отряды «Джебхат ан-Нусры». В район города Адван были передислоцированы несколько новых бригад «Тахрир аш-Шам». Также на окраине долины Вади Ад-Далия «Ан-Нусрой» был оборудован новый блокпост, необходимый для того, чтобы пресечь попытки отрядов ИГ прорваться в этот район.

Провинция Идлиб

Неизвестные боевики на мотоцикле начали стрельбу в жилом квартале города Хан Шейхун на юге провинции Идлиб. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате обстрела погибло два мирных жителя населенного пункта.

Еще один случай спорадической стрельбы зафиксирован недалеко от города Джиср аш-Шугур. По сведениям Almanar News, здесь боевиками был убит один человек, еще несколько гражданских получили тяжелые ранения.

На северо-востоке региона прогремел взрыв. По данным информагентства Almanar News, исламисты подкинули СВУ в штаб-квартиру «Джебхат Тахрир Сурии». Данных о потерях в рядах радикальной коалиции нет.

Провинция Хама

Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@watanisy) о столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама.

В окрестностях поселения Хаммамият зафиксированы перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и войсками Башара Асада. О столкновениях пишет информационное агентство Muraselon.

Другой Twitter-канал (@IvanSidorenko1) передает, что артиллерия правительственных войск САР уничтожила склад боеприпасов террористов «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Мурек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)