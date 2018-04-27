На Украине признали неконституционным подписанный Януковичем закон о референдуме

Киев, 27 апреля. Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным закон от 2012 года о всеукраинском референдуме, сообщил судья Василий Лемак на странице в Facebook.

Закон о всеукраинском референдуме признан неконституционным. По словам судьи Василия Лемака, речь идет о ряде юридических позиций Конституционного суда, которые делают невозможным принятие подобных законов.

Отмечается, что рассмотрение закона началось в марте 2018 по запросу депутатов Рады. Ряд депутатов сочли закон о референдуме неконституционным, поскольку парламент «существенно превысил свои полномочия».

Также была нарушена процедура рассмотрения и принятия законопроекта. Согласно принятому в 2012 году закону всеукраинский референдум может быть проведет по любому вопросу в рамках действующего законодательства. Он был утвержден указом президента Украины Виктора Януковича.