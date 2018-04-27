Меню
Технологии
Ученые выяснили причину вымирания неандертальцев
Новости Сирии
Россия обеспокоена агрессивным курсом коалиции США в Сирии – МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые выяснили причину вымирания неандертальцев

    463

    Ученые выяснили причину вымирания неандертальцев

    Токио, 27 апреля. Японские ученые установили возможную причину вымирания неандертальцев. По словам Такеру Акадзавы из Технологического университета Коти (Япония), последние исследования показали, что у неандертальцев были маленькие по сравнению с кроманьонцами отделы можечка, отвечающие за социальные навыки и речь. Именно это, как полагают ученые, и стало причиной, по которой неандертальцы проиграли конкурентную борьбу более развитым сородичам, пишет Scientific Reports. 

    «Как правило, чем больше мозжечок у человека, тем лучше развиты его когнитивные способности и социальные навыки, в том числе умение говорить. Эти небольшие различия могли сыграть решающую роль в вымирании неандертальцев», — отметил Акадзава.

    Ученые точно не знают, когда именно вымерли неандертальцы. Это могло произойти 50, 45 или 30 тыс. лет назад. Среди теорий, объясняющих исчезновение этого вида, называются климатические изменения (оледенение, извержение супервулканов), болезни, распространенные из-за каннибализма, ассимиляция с кроманьонцами и физическое истребление людьми современного типа.  

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    13:04   27 Апреля 2018
    47
    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    12:43   27 Апреля 2018
    97
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    342
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    513