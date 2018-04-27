Главы КНДР и Южной Кореи побеседовали наедине под пение диких птиц

Москва, 27 апреля. Главы Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели в демилитаризованной зоне разговор наедине под пение диких птиц, как старые друзья.

Беседа лидеров длилась около получаса за столом, установленном на фоне символического флага единой Кореи с силуэтом Корейского полуострова, передает РИА Новости.

Разговор Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина проходил в спокойной обстановке, они беседовали по-дружески, глядя друг другу в глаза, и даже не притронулись к стаканам с водой, подготовленным для них. На северокорейском лидере был черный костюм-френч, президент Южной Кореи облачился в серо-синий европейский костюм.

По окончании беседы Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин направились в «Дом мира», чтобы продолжить межкорейский саммит. Перед прогулкой они посадили сосну в Пханмунджоме, которая с 1953 года в знак окончания трехлетней Корейской войны выращивалась в Тэджоне.

Напомним, в настоящее время в буферной зоне, разделяющей Корею 65 лет, проходит межкорейский саммит. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек военно-демаркационную линию и перешел в зону ответственности Сеула. Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Южной Кореи продолжают работу над совместным заявлением.